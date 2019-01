Inter, contro il Sassuolo 10mila bambini in tribuna

La FIGC e la Lega Serie A hanno concesso all'Inter di aprire lo stadio ai bambini delle scuole calcio del network Inter.

Sabato sera per Inter-Sassuolo lo stadio di San Siro soltanto parzialmente a porte chiuse. La FIGC e la Lega Calcio hanno infatti dato l'ok all'iniziativa proposta dalla società nerazzurra di aprire lo stadio ai bambini.

Guarda Inter-Sassuolo in esclusiva su DAZN: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

A comunicarlo è la stessa società nerazzurra con una nota sul proprio sito ufficiale, nell'ambito dell'iniziativa 'Io Tifo Positivo'. "Per lanciare un ulteriore segnale contro ogni forma di discriminazione e violenza", scrive l'Inter sul proprio sito ufficiale.

Sono attesi 10mila bambini sugli spalti per assistere al match in programma sabato sera, per la seconda partita che i nerazzurri dovranno disputare senza il proprio pubblico dopo gli episodi di Inter-Napoli del 26 dicembre scorso.

I 10mila bambini attesi, selezionati tra le scuole calcio del Network Inter, il centro sportivo italiano e le scuole milanesi, occuperanno interamente il primo anello dello stadio.