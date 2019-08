Inter, Conte stuzzica Llorente: "Verresti a darci una mano?"

Fernando Llorente è al centro di mille voci di mercato, tra Napoli, Inter e anche la Premier League. Antonio Conte lo prova a convincere personalmente

Nonostante sia svincolato (ma a questo punto del mercato a maggior ragione per quello), Fernando Llorente è da tempo al centro di mille voci di calciomercato. L'attaccante spagnolo è conteso da , e anche da qualche squadra di Premier League.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Antonio Conte è sceso in campo di persona per capire le reali intenzioni di Fernando Llorente.

"Verresti a darci una mano?"

Llorente ha preso il suo tempo per decidere e sta cercando di capire quale possa essere per lui la migiore soluzione. Con il Napoli è molto più avanti da tutti i punti di vista: contratto biennale, con opzione per il terzo a favore del Napoli, a 2.5 milioni a stagione, più la commissione da corrispondere a chi ha imbastito l’operazione, il duo Chus Llorente e Frank Trimboli.

Almeno inizialmente, Llorente al Napoli andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Milik, come all'Inter andrebbe ad occupare la casella di vice-Lukaku.