Inter, Conte su Icardi: "Prenderemo le migliori decisioni con il club"

Prima intervista di Antonio Conte da allenatore dell'Inter: "Dopo la Juventus voglio vincere anche qui. Nessun incontro con Lukaku".

Non perde tempo Antonio Conte: sabato sera assisterà a Madrid alla finale di nella prima uscita ufficiale da tecnico dell' , con un occhio e un pensiero alle strategie di mercato che dovranno consegnargli una rosa in grado di lottare in ogni competizione.

L'ex allenatore della ha rilasciato un'intervista alla 'BBC', dove ha esternato tutta la voglia di ripetere i successi ottenuti a con i rivali di sempre, ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri.

"Ho parlato con un top club dalla grande storia, con le mie stesse ambizioni di vincere e costruire qualcosa di importante. Ho scelto di venire proprio per questo motivo. E' una nuova sfida, si apre un nuovo capitolo della mia vita. Sono uno dei migliori, alla Juventus ho vinto dei trofei e voglio ripetermi anche qui. Dobbiamo avere rispetto per la storia della società e riportarla ai fasti del passato".

Romelu Lukaku obiettivo per l'attacco: Conte nega l'esistenza di un incontro con il forte attaccante belga del .

"E' difficile parlarne ora, abbiamo un piano per migliorare la squadra. Servono giocatori forti e ambizione per ridurre il gap. Per Lukaku non c'è stato nessun incontro, alle domande di mercato risponde il direttore sportivo. Noi pensiamo a quali primi passi compiere per lavorare insieme. Alexis Sanchez? Ripeto, chiedete al ds".

Il tema principe riguarda Mauro Icardi e l'eventualità di un divorzio: il salentino non dissipa i dubbi, rimandando ogni decisione definitiva.