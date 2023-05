Gazzetta dello Sport - L'Inter prova il colpo a zero: occhi su Nacho del Real Madrid

Alla ricerca di un sostituto di Skriniar, l'Inter valuta Nacho, in scadenza a giugno col Real Madrid. Più complicata la pista Pavard.

La ricerca di giocatori acquistabili a parametro zero ha spesso dato ottimi frutti all'Inter, soprattutto nel recente periodo: una strada che la dirigenza nerazzurra è pronta a seguire ancora nel prossimo mercato estivo, ormai alle porte.

I radar si sono posati su un difensore in grado di prendere il posto di Milan Skriniar che, dal 1° luglio, sarà a tutti gli effetti un calciatore del PSG: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'ultimo profilo emerso in Viale della Liberazione è quello di Nacho.

Classe 1990, è cresciuto a pane e Real Madrid fin dalla tenerissima età: nel 2001 l'ingresso nelle giovanili delle 'Merengues', nel 2011 l'esordio con la prima squadra e la coronazione di un sogno, alimentato da un palmares da far invidia a chiunque.

Non è mai stato un titolarissimo, rimanendo spesso all'ombra delle 'star', ma l'abnegazione e la costanza di Nacho sono sotto gli occhi di tutti alla 'Casa Blanca': qualcosa di più di una semplice riserva, una sorta di 'titolare aggiunto' che ha sempre fatto il bene dei vari allenatori susseguitisi, Carlo Ancelotti compreso.

I dubbi sul futuro, certificati da un contratto in scadenza il 30 giugno e lontano (al momento) dall'essere rinnovato, hanno attirato l'interesse dell'Inter che ha avuto dei colloqui con il rappresentante dello spagnolo, a cui è stato offerto un triennale.

I nerazzurri si aspettano comunque una folta concorrenza, più o meno la stessa situazione relativamente a Benjamin Pavard che, salvo sorprese, lascerà il Bayern Monaco in estate e ad un anno dalla scadenza del contratto: per il cartellino serviranno almeno 20 milioni, senza dimenticare i costi dell'ingaggio per un difensore che già a gennaio era finito sul taccuino di Marotta e Ausilio.