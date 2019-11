Inter, le chiavi per arrivare a Chiesa: Gabigol o Politano alla Fiorentina

Rottura tra Federico Chiesa e la Fiorentina: il giocatore vuole andare alla Juve, ma l'Inter tenta i Viola con due contropartite: Gabigol e Politano.

In estate ogni possibile strappo era stato ricucito. Rocco Commisso e Joe Barone avevano rimesso Federico Chiesa al centro della , come uomo simbolo. Nello spazio di pochi mesi però l’idillio sembra già volgere al termine e la rottura tra il classe 1997 e il club viola sembra tornare ad allargarsi sempre di più. Con una possibile cessione in vista.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ una delle possibili mete sarebbe l’. L’altra, la , sembra invece una pista fredda: il giocatore la vorrebbe, ma Barone e Commisso hanno promesso che non avrebbero venduto Chiesa ai bianconeri. Una parola che vogliono mantenere.

Così sul tavolo rimane l’idea nerazzurra, con due possibili contropartite che possono finire nell’affare: Matteo Politano, già accostato al club toscano in estate, e Gabigol, di ritorno dal prestito di successo al Flamengo e in questi giorni eroe del Sud America dopo la doppietta in finale di Libertadores.

Proprio il brasiliano, valutato 35 milioni, è la chiave principale per Chiesa: o verrà utilizzato nell’affare, o verrà venduto per monetizzare e girare i soldi incassati alla Fiorentina. Le trattative potrebbero iniziare già per gennaio, a seconda di cosa dirà Commisso.

Di certo la rottura tra Chiesa e la Fiorentina sembra insanabile ora più che mai, dopo il rifiuto di scendere in campo con il per un problema fisico che si è portato dietro dalla Nazionale. Lo spogliatoio non avrebbe reagito bene. Il rifiuto di trattare il rinnovo fa il resto. La storia Chiesa e la Fiorentina sembra ai titoli di coda. E l’Inter sta in agguato.