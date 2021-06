L'Inter cerca Radu per la difesa: può essere la riserva di Bastoni

Fedelissimo di Simone Inzaghi alla Lazio, il centrale rumeno è in scadenza con i biancocelesti. Secondo 'Sky Sport' può vestirsi di nerazzurro a zero.

L’Inter ha messo nel mirino Stefan Radu per offrire un rinforzo per la difesa a Simone Inzaghi. Secondo ‘Sky Sport’ i contatti con il difensore rumeno sarebbero già avviati e concreti.

Classe 1986, in Italia dal gennaio 2008, il difensore rumeno è in scadenza di contratto con la Lazio. Dopo 13 anni vestito di biancoceleste l'addio potrebbe essere prossimo, seguendo quello che negli ultimi 5 anni è stato il suo ex allenatore.

Il veterano, recordman assoluto di presenze con la squadra della Capitale, potrebbe diventare il backup di Alessandro Bastoni come centro-sinistra all'Inter. Ruolo che quest'anno ha ricoperto Kolarov.

Radu ha iniziato da terzino sinistro per poi spostarsi centralmente con il passare degli anni. Nel 3-5-2 è diventato uno specialista come 'braccetto' di sinistra dei tre. Un senatore di Inzaghi. Per Inzaghi.