Inter, Candreva lascia il campo per infortunio: colpo alla schiena

Candreva ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo di Inter-Slavia Praga: botta alla schiena per il giocatore nerazzurro a pochi giorni dal derby.

Dopo un primo tempo per nulla esaltante, l' torna in campo contro lo Slavia Praga ma perde subito Antonio Candreva. Il centrocampista nerazzurro è infatti costretto a lasciare il terreno di gioco a tre minuti dall'inizio della ripresa.

Colpito alla schiena, Candeva è rimasto a terra costringendo Antonio Conte a inserire Valentino Lazaro al suo posto. L'austriaco ha fatto così il suo debutto con l'Inter mentre l'ex ora rischia di saltare il derby contro il .

In programma per sabato 21 settembre, il giocatore avrà pochi giorni per recuperare da quella che al momento pare però solamente una contusione. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Conte avrebbe infatti deciso di sostituire Candreva in via precauzionale.

Di più si saprà nel post-gara o direttamente nella giornata di domani, quando lo staff medico dell'Inter potrà valutare le condizioni del giocatore in maniera più approfondita.

Per Candreva inzia male questa nuova stagione di .