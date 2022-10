Inter all'esame 'Camp Nou': ipotesi di 3-5-1-1 con Gagliardini in campo a Barcellona

L'Inter potrebbe presentarsi con una nuova veste tattica a Barcellona: 3-5-1-1 con Gagliardini mezzala, Mkhitaryan trequartista. Lukaku ancora out.

Le polemiche arbitrali che hanno caratterizzato il match d'andata non si sono mai sopite in quel di Barcellona, dove ad attendere l'Inter ci sarà un ambiente infernale: 'Camp Nou' già tutto esaurito per provare a spingere i ragazzi di Xavi alla vittoria ed allontanare lo spettro della discesa in Europa League o, ancor peggio, dell'estromissione totale dalle coppe europee.

Se in Catalogna i preparativi per l'accoglienza sono più che mai in corso, in casa Inter si studia il piano tattico per provare a imbrigliare nuovamente la manovra blaugrana come accaduto a San Siro: secondo 'La Gazzetta dello Sport', Simone Inzaghi starebbe valutando l'ipotesi di un modulo leggermente diverso dal 3-5-2.

Il nuovo schieramento consisterebbe nel 3-5-1-1, con l'inserimento di Mkhitaryan sulla trequarti: l'armeno verrebbe rimpiazzato da Gagliardini nel ruolo di mezzala sinistra e supporterebbe l'unica punta Lautaro, con Dzeko pronto a subentrare nella ripresa per dare, eventualmente, manforte al 'Toro'.

Sono davvero poche, invece, le possibilità di vedere Romelu Lukaku e Joaquin Correa al 'Camp Nou': entrambi si allenano in maniera individuale, ma la volontà di non correre rischi alla fine dovrebbe prevalere. Soprattutto per quanto riguarda il belga, mentre l'argentino ha qualche piccolo motivo in più per sperare quantomeno nella convocazione, che comunque resta parecchio complicata.

De Vrij dovrebbe rivedersi al centro del terzetto difensivo a discapito di Acerbi, per tentare di replicare l'ottima prestazione di qualche giorno fa in cui ha annullato Lewandowski. Calhanoglu in cabina di regia, panchina in vista per Asllani. Da valutare le condizioni di Dimarco e Darmian.