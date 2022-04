Inter, Caicedo out per una sindrome gastrointestinale

Felipe Caicedo salta il match contro la Roma. L'attaccante dell'Inter è costretto a rimanere a guardare i compagni per via di una sindrome gastrointestinale.

L'ecuadoregno non sarà dunque a disposizione di Inzaghi per l'incontro con i giallorossi, che può essere uno spartiacque per lo scudetto nerazzurro.

A comunicare l'indisponibilità della punta, out in ogni caso dalla formazione titolare, è stata la stessa Inter.

Questo il tweet postato sull'account ufficiale di Twitter della società nerazzurra.

"Felipe Caicedo non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio contro la Roma a causa di una sindrome gastrointestinale che si è manifestata nella giornata di oggi".