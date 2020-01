Inter-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e streaming

L'Inter sfida il Cagliari nel lunch match della 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte sfida in casa il di Rolando Maran nel lunch match della 21ª giornata di . I milanesi sono secondi in classifica con 47 punti, frutto di 14 successi, 5 pareggi e una sconfitta, e puntano ad accorciare il gap di 4 lunghezze che li divide al momento dalla capolista.

I sardi, dal canto loro, sono attualmente settimi con 30 punti, con un cammino di 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, e cercano un risultato positivo al Meazza per almeno riagganciare il , portatosi al 6° posto con il successo nell'anticipo sul .

Il bilancio, nei 39 precedenti disputati in Serie A al Meazza, è favorevole ai nerazzurri con 23 successi, 9 pareggi e 7 affermazioni rossoblù. L'ultima volta che il Cagliari ha battuto l'Inter a Milano in campionato è stato il 16 ottobre 2016, con un 1-2 con goal di Melchiorri e autorete di Handanovic. Negli ultimi 2 anni ci sono stati invece altrettante vittorie dei nerazzurri, senza che gli isolani abbiano realizzato nemmeno un goal.

Al Meazza si affronteranno le due squadre della Serie A che hanno realizzato più reti di tutte di testa, 8 per parte. I milanesi arrivano da 2 vittorie e 2 pareggi consecutivi in Serie A, e hanno battuto 4-1 i rossoblù negli ottavi di finale di Coppa , i sardi invece hanno posto fine alla serie negativa di 4 sconfitte consecutive pareggiando in trasferta nell'ultimo turno contro il Brescia.

Romelu Lukaku è il miglior marcatore dell'Inter in campionato con 14 goal. Dietro di lui l'argentino Lautaro Martínez, a quota 10, che ha proprio nei rossoblù la sua vittima preferita nel massimo campionato con 3 goal segnati in altrettante sfide.

Fra i rossoblù il bomber è il brasiliano João Pedro, autore finora di 13 reti. Due gli ex della sfida: Radja Nainggolan nel Cagliari (36 presenze e 7 goal in nerazzurro in tutte le competizioni) e Nicolò Barella (112 presenze e 7 reti con i rossoblù dopo esser cresciuto nelle Giovanili del club sardo).

Il belga curiosamente ha proprio nei nerazzurri la sua vittima preferita nel massimo campionato con 5 reti segnate in carriera all'Inter. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Cagliari

Inter-Cagliari Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO INTER-CAGLIARI

Inter-Cagliari si disputerà la mattina di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, è previsto per le ore 12.30. Sarà l'80° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il lunch match Inter-Cagliari, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di seguire Inter-Cagliari in diretta anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili anche per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati potranno seguire Inter-Cagliari anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi con il sito, troveranno infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, dal prepartita, con le formazioni ufficiali, fino al fischio finale del match. Nel post partita sarà inoltre possibile leggere sul portale le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due tecnici e dai protagonisti sul campo.

Conte senza Brozovic, alle prese con una distorsione alla caviglia, e contro il Cagliari schiererà in regia lo spagnolo Borja Valero, con Barella e Sensi come mezzali ai suoi lati. Sulle due fasce, nel classico 3-5-2 del tecnico salentino, c'è da capire dove verrà utilizzato il nuovo acquisto Ashley Young: l'inglese potrebbe essere schierato a destra, con Biraghi a sinistra, oppure sulla corsia mancina, con, in questo caso, l'utilizzo dall'altra parte del ristabilito D'Ambrosio. In attacco non si cambia, con la conferma dell'affiatata coppia composta dal belga Lukaku e da Lautaro Martínez. Dietro, davanti a capitan Handanovic, Bastoni è favorito su Godin per completare la linea a tre con Skriniar e De Vrij. Fuori anche Gagliardini.

Maran ha annunciato in conferenza stampa il ritorno dal 1' di Cragno fra i pali contro i nerazzurri, con Olsen che scivolerà dunque in panchina, e dovrà fare a meno di ben 7 giocatori indisponibili. Mancheranno infatti per squalifica Pisacane e per infortunio Cacciatore, Ceppitelli, Rog, Cerri, Pavoletti e Ragatzu. Davanti Simeone sarà il centravanti, con João Pedro arretrato in posizione di trequartista accanto all'ex Nainggolan alle sue spalle. A centrocampo spazio a Ionita come mezzala sinistra, con Nandez mezzala destra e Cigarini confermato in regia. Dietro una linea a quattro praticamente obbligata con Faragò a destra, Luca Pellegrini a sinistra e al centro la coppia composta da Walukiewicz e Klavan.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, Lautaro Martínez.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, João Pedro; Simeone.