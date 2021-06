Inter, caccia agli esterni: Emerson Palmieri primo nome per Inzaghi

L'Inter ha individuato in Emerson Palmieri il primo rinforzo da regalare al nuovo tecnico Simone Inzaghi, il terzino può lasciare il Chelsea.

Il mercato dell' Inter è in grande fermento, non solo per quanto le operazioni in uscita. Oltre a sistemare il bilancio con almeno una cessione importante, i dirigenti nerazzurri stanno pensando ai primi rinforzi da regalare al nuovo tecnico Simone Inzaghi. L'obiettivo principale è Emerson Palmieri , esterno sinistro in forza al Chelsea .

L'ex esterno della Roma piace molto ad Inzaghi e l'Inter vuole cercare di accontentare il nuovo mister, avendo già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Un acquisto che andrebbe così a rinforzare la corsia di sinistra, che probabilmente rimarrà orfana di Ashley Young ( in scadenza e vicino all'accordo con il Watford ).

Classe '94, Emerson Palmieri è reduce da una stagione passata più in panchina che in campo nelle file del Chelsea. Un'annata in cui ha totalizzato 15 presenze e un goal tra tutte le competizioni, togliendosi comunque la soddisfazione di vincere la Champions League con i londinesi battendo in finale il Manchester City.

Nonostante il poco minutaggio in quel di Londra, l'esterno è sempre stato preso in considerazione dal ct della Nazionale Roberto Mancini , che lo ha anche inserito nella lista dei 26 da portare all'Europeo . Una manifestazione al termine della quale potrebbe cominciare la sua nuova avventura interista.