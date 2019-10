Inter, bilancio record: 417 milioni di ricavi, aumento del 20%

L'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019: nerazzurri che fanno registrare ricavi record. Zhang: "Iniziata una nuova era".

L'arrivo di Antonio Conte ha portato entusiasmo e risultati all', che insegue la a un solo punto di distacco in classifica, oltre alla qualificazione in , dove se la gioca con il .

La crescita nerazzurra è però iniziata fuori dal campo con l'arrivo di Suning in proprietà. E il bilancio approvato oggi all'assemblea degli azionisti lo testimonia: i ricavi sono più del doppio rispetto all'inizio dell'era Zhang.

Attualmente ammontano a 417 milioni di euro, il 20% in più rispetto al bilancio chiuso il 30 giugno 2018. Un aumento i ricavi da sponsor, 138 milioni, +9% rispetto all'anno scorso, e anche quelli da stadio.

Il bilancio rimane in rosso di 48,5 milioni, giustificati dagli investimenti per rinforzare la parte sportiva. Il presidente Steven Zhang al sito ufficiale dell'Inter ha manifestato entusiasmo per i risultati.