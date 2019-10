Inter e Barcellona al lavoro per uno scambio: tra i nomi c'è anche Lautaro

Inter e Barcellona potrebbero portare a termine uno scambio da qui a giugno: ai blaugrana piacciono Skriniar e Lautaro, quest'ultimo pupillo di Messi.

Manca ancora qualche settimana all'inizio della sessione invernale del calciomercato, ma già da ora i club pensano ad impostare nuove trattative da finalizzare al momento opportuno.

In questo scenario stanno discutendo e che, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', valutano la possibilità di uno scambio che potrebbe andare in porto anche la prossima estate.

Ai blaugrana fanno gola sia Skriniar che Lautaro: l'argentino in particolare è il pupillo di Lionel Messi che per lui stravede, avendo avuto modo di ammirarlo con successo nella nazionale argentina.

Praticamente impossibile, però, che l'Inter possa prendere in considerazione una cessione del genere a gennaio: da Viale della Liberazione fanno capire di apprezzare Rakitic e Vidal, papabili rinforzi per un centrocampo che ha bisogno di un nome forte per fare il salto di qualità. Le due società si riaggiorneranno nei mesi a venire per capire se potranno esserci nuove opportunità.

I nerazzurri tengono d'occhio Jan Vertonghen, in scadenza di contratto a giugno 2020 col : può arrivare a parametro zero e gennaio, in tal senso, potrebbe essere decisivo per raggiungere un accordo col difensore belga anticipando la concorrenza.