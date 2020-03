Sport - Il Barcellona avanza su Lautaro, niente Real Madrid

In Spagna sono sicuri che Lautaro Martinez abbia dato la sua parola al Barcellona. Ha accantonato il Real Madrid, scegliendo di giocare con Messi.

Che il sia interessato a Lautaro Martinez non è certo una novità. Che l' stia facendo resistenza in tutti i modi, nemmeno. Una novità, però, secondo quanto riportato da 'Sport' c'è: i catalani godono della fiducia dell'argentino, che in non vede altre squadre oltre loro.

Nelle ultime settimane il Barcellona ha fatto passi avanti per Lautaro Martinez: il club sta lavorando psicologicamente sul giocatore, senza ancora trattare il lato economico con l'Inter. Prima vogliono essere sicuri di aver incassato il "sì" del giocatore. E anche se ovviamente ancora il 'Toro' non può dire di sì a tutti gli effetti, cresce l'ottimismo attorno all'operazione.

In primis perché Lautaro Martinez avrebbe fatto sapere al Barcellona che se verrà in , lo farà solo per vestire la maglia del Barcellona. Scartata quindi, al netto di ribaltoni improvvisimi, la concorrenza del , che nell'ultimo mese si era fatta molto forte.

Altre squadre

Lautaro Martinez ha scelto il progetto tecnico del Barcellona, ha scelto di giocare con Lionel Messi. Ma al momento non c'è niente di concreto. Dalla Spagna sono convinti che, anche se l'Inter si rifutasse di cedere il calciatore, la volontà dell'attaccante sarà fondamentale.

Ma a preoccupare il Barcellona arriva però la concorrenza della Premier League: e . Uno dei due club avrebbe fatto un'offerta fuori mercato per l'argentino, ed i catalani sono convinti che prima o poi anche il si tufferà su Lautaro Martinez.

L'Inter non intende trattenere il giocatore a forza, se davvero lasciare il club sarà la sua decisione, ma non accetterà cifre inferiori a 111 milioni di euro, che rappresenta la sua clausola rescissoria. E più squadre ci sono interessate a Lautaro, più sarà facile far lievitare il prezzo del suo cartellino.