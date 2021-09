Inter-Atalanta, le pagelle: Malinovskyi devastante, Dzeko ancora al top

Le pagelle di Inter-Atalanta: Malinovskyi incanta San Siro, Barella e Dzeko super, Dimarco croce e delizia, Handanovic salvato dal VAR.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 4.5 - Incolpevole in occasione del goal di Malinovskyi, lo è invece sulla rete di Toloi. Il VAR lo salva dal disastro totale: il suo errore sulla conclusione di Piccoli sarebbe stato sicuramente imperdonabile.

SKRINIAR 6 - L'unico a salvarsi nella linea difensiva interista: lo slovacco non fa mancare il suo apporto fisico e agonistico.

DE VRIJ 5.5 - Non soffre in modo particolare nè Zapata né Piccoli, ma dà sempre la sensazione di essere in affanno.

BASTONI 5.5 - Prestazione insufficiente per il numero 95 interista, ammonito e a lungo in difficoltà. (57' DIMARCO 5.5 - Il suo ingresso cambia marcia all'Inter: subito protagonista sulla sinistra, una delle sue giocate porta al goal di Dzeko. Nel finale, però, sbaglia un rigore pesantissimo. E se è vero che non è da questi particolari che si giudica un giocatore, giudicarne la singola prestazione tenendone conto è altrettanto doveroso).

DARMIAN 6 - Un'ora di quantità e attenzione: tene a bada Gosens, che non è mai un compito facile. (57' DUMFRIES 6 - Inzaghi lo manda in campo per intensificare la spinta, ma il gioco dell'Inter si sposta più sulla sinistra e lui si limita all'ordinario).

BARELLA 6.5 - Assist per il goal di Lautaro, assist per il quasi-goal di Vecino: indomabile in mezzo al campo, è sempre l'uomo in più. (90' SATRIANO S.V.)

BROZOVIC 5.5 - Alterna fasi di gioco da protagonista ad altre da spettatori: nel complesso, però, la sua prova non risulta sufficiente.

CALHANOGLU 5 - Giornata no per il turco che si vede poco e, quando lo fa, fa infuriare il pubblico sugli spalti con giocate mal riuscite. (57' VECINO 6.5 - Entra e sfiora subito il 2-2, poi si mette al servizio della squadra garantendo spesso la superiorità numerica).

PERISIC 5.5 - Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa duetta bene con Dimarco e contribuisce spesso alla superiorità numerica sulla corsia mancina, tuttavia non è impeccabile nel momento di tentare la giocata pericolosa.

DZEKO 7 - Inizia male, chiude alla grande. Sbaglia un goal facilissimo dopo pochi minuti, poi però ha il merito di tenere in apprensione la retroguardia avversaria, di trovare il 2-2 e lottare fino alla fine, anche quando Lautaro non ne ha più e lascia il campo.

LAUTARO 6.5 - Al contrario di Dzeko parte fortissimo ma finisce in calando. Trova un altro goal di pregevole fattura con un'acrobazia da campione, nella ripresa però è in riserva e non riesce ad incidere. (90' SANCHEZ S.V.)

PAGELLE ATALANTA

MUSSO 6 - Bravo su Vecino, meno sulla conclusione di Dimarco che porta al goal di Dzeko.

TOLOI 7 - Ha il merito di aver trovato il goal del temporaneo 1-2, gioca con attenzione anche in fase difensiva.

DEMIRAL 5 - Male. Il suo sabato comincia male e finisce peggio: Dimarco lo grazia sbagliando il rigore che aveva ingenuamente causato.

PALOMINO 7 - Prestazione maiuscola del difensore argentino, che giganteggia fisicamente a più riprese. (70' MAHELE 6.5 - Buon impatto sul match per il danese, che tiene testa a Perisic e sfiora anche il goal).

ZAPPACOSTA 6 - Comincia benissimo, ma cala col passare dei minuti. (77' PASALIC 6 - Dà qualità nel finale).

DE ROON 6.5 - Va vicino al goal con uno splendido rasoterra nel primo tempo, per tutta la durata della gara - insieme a Malinovskyi - è il più lucido in casa Atalanta.

FREULER 6 - Un po' pasticcione, ma sempre generoso: arriva col cuore e i polmoni laddove non arriva con la tecnica.

GOSENS 6 - Forse ci ha abituati a qualcosa di più, ma anche quando si vede poco in fase di spinta la sua prestazione è attenta e ordinata.

MALINOVSKYI 7.5 - Il migliore in campo. Un gigante. Trova il goal dell'1-1 con un sinistro da sigla televisiva, domina sulla trequarti, sfiora la rete in altre tre occasioni, inventa per i compagni. Era in serata di grazia, Gasperini forse lo toglie troppo presto. (63' ILICIC 6 - Non fa mancare il suo apporto qualitativo, sfiorando anche il goal nel finale).

PESSINA 6 - Tanta quantità, poca qualità. Si inserisce bene senza palla - come sempre del resto - ma non riesce quasi mai a pungere. (63' DJIMSITI 6 - Entra quando Gasperini prova a difendere il risultato e fa il suo compito senza sbavature).

ZAPATA 6 - Serata così così per il colombiano, bravo a mettere in difficoltà De Vrij e a recuperare palloni preziosi, meno bravo quando c'è da far male. Poco reattivo dopo il palo colpito da Malinovskyi, non riesce a spingere la palla in rete da pochi passi. (63' PICCOLI 6 - Non si vede moltissimo, ma il primo pallone buono riesce - con l'aiuto di Handanovic - a sbatterlo in rete. Il VAR vanifica il goal, non la giocata del baby bomber).



