Inter, Alexis Sanchez cambia numero: prende la 7 liberata da Icardi

Alexis Sanchez cambia numero di maglia: prende la divisa numero 7, lasciata libera da Icardi. Se avesse esordito a Cagliari non avrebbe potuto.

L'addio di Mauro Icardi all' non permette soltanto alla società di risolvere (temporaneamente) uno dei grandi nodi dell'estate. Il passaggio dell'argentino al fa 'felice' anche Alexis Sanchez.

Come ha comunicato il club nerazzurro con una nota ufficiale, il cileno ha cambiato numero di maglia: ha lasciato la 11 per prendere la sua amata numero 7, quella che ha indossato all' , al e all' , oltre che quella che veste con la sua nazionale cilena.

Il cambio di maglia non sarebbe però stato possibile se Sanchez avesse già debuttato con la maglia dell'Inter. Nella trasferta contro il si è seduto in panchina, ma Conte non lo ha fatto alzare per entrare in campo.

Così il cileno ha potuto chiedere il cambio di numero, passando dalla 11 alla 7. Il numero che lo scorso anno era rimasto libero e che quest'anno ha preso all'inizio Icardi, dopo l'arrivo di Lukaku (che ha preso la numero 9), ora cambia spalle: sarà su quelle di Sanchez.