Inter, accordo con Giroud: manca l'intesa con il Chelsea

Olivier Giroud ha scelto l'Inter, che lo vuole a gennaio e non a giugno. Il Chelsea chiede però 8-10 milioni di euro, troppo per i nerazzurri.

L' nel corso della giornata di oggi ha incontrato gli agenti di Olivier Giroud nella sede, ed ha trovato l'accordo con loro per il contratto dell'attaccante francese ai margini del : proposti e accettati due anni e mezzo di contratto. Lo riporta 'Sky Sport'.

Il giocatore ha scelto quindi l'Inter, nonostante le tante squadre di Premier League in fila. I nerazzurri lo vogliono per questo mese e non per giugno. Ha un contratto in scadenza tra sei mesi ma il Chelsea chiede comunque tra gli 8 e i 10 milioni, cifra ritenuta eccessiva per l'Inter.

Antonio Conte ha già voluto e allenato Olivier Giroud proprio al Chelsea e sarebbe il ricambio perfetto per Lukaku o Giroud, con Sanchez ed Esposito che completerebbero il reparto offensivo, variegato e ampio.

Da sistemare come detto c'è però l'intesa con il Chelsea che, forse per i rapporti non idilliaci con Antonio Conte, tira la corda e chiede una grossa cifra per un giocatore in scadenza, per di più di 33 anni.