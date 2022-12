Inter a valanga nella prima amichevole a Malta: 6-1 allo Gzira United

I nerazzurri si aggiudicano con un netto 6-1 la prima amichevole nel ritiro invernale a Malta: in goal Gosens e Asllani contro il Gzira United.

Sei goal e un successo per ripartire. L’Inter di Simone Inzaghi si ripresenta con una bella prova dopo le vacanze. I nerazzurri si impongono 6-1 sullo Gzira United nella prima amichevole del ritiro invernale a Malta.

Un match per rimettere in moto le gambe e la testa in vista dell’amichevole in programma mercoledì sera contro il Salisburgo, sempre in terra maltese. Una sfida di tutt’altra caratura, contro un avversario di valore, per proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato, in programma contro la capolista Napoli il 4 gennaio a San Siro.

I nerazzurri partono subito bene e sbloccano il risultato con Bellanova, che si fa trovare all’appuntamento con il pallone e sul cross di Bastoni firma di testa l’1-0. Il raddoppio porta la firma di Asllani con una conclusione dalla lunga distanza che non lascia scampo al portiere avversario Zarkov, autore di un intervento tutt’altro che impeccabile.

Lo Gzira United approfitta di un errore dei nerazzurri con Bellanova e prova a riaprire il match: il destro a giro di Jefferson De Assis, che sugli sviluppi di un corner elude la marcatura di Skriniar, sorprende Handanovic

Dopo la rete subita, l’Inter torna a spingere sull’acceleratore e firma altre due reti prima dell’intervallo. In goal prima Calhanoglu direttamente su calcio di punizione, e poi Gosens, che viene servito in verticale e a tu per tu con Zarkov non sbaglia.

Nella ripresa, Inzaghi opta per la solita girandola dei cambi e inserisce in campo diversi calciatori della rosa dalla panchina.

Uno dei subentrati, Federico Dimarco, firma la ‘manita’ nerazzurra: sinistro a incrociare sul servizio di Mkhitaryan.

A ridosso del fischio finale i ruoli dei due si invertono con l'armeno che chiude i conti proprio sull'assist dell'ex Verona. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera finisce sui piedi di Dimarco, che con un nuovo cross trova l’ex Roma. Il colpo di testa è perfetto: game, set e match. Vince l’Inter 6-1.

Buona la prima per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che aprono nel migliore dei modi il ritiro a Malta, in attesa della sfida contro il Salisburgo di mercoledì.