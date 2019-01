Insulti social a Ramos: storica squalifica per Lovren

Dejan Lovren è stato squalificato per una gara dall'UEFA in seguito agli insulti social rivolti a Sergio Ramos a novembre dopo Croazia-Spagna.

Incredibile ma vero: Dejan Lovren è stato squalificato per una gara internazionale dall'UEFA a causa di un comportamento ritenuto irrispettoso nei confronti di Sergio Ramos, attaccato dopo Croazia-Spagna 3-2 di Nations League, giocata lo scorso 15 novembre.

Il difensore croato si era lasciato andare nel corso di una diretta Instagram in cui aveva definito le 'Furie Rosse' come una "squadra di fighette", oltre a lanciare una frecciata direttamente al collega spagnolo.

"Sì, gli ho tirato una bella gomitata. Ora parla, caro amico".

Inoltre Lovren aveva voluto strafare pubblicando un post sul suo profilo con tanto di foto in cui svetta, vincendo un contrasto aereo proprio contro un Sergio Ramos in palese difficoltà, a dimostrazione di quanto sia forte e accesa la rivalità tra i due.

Comportamento che l'UEFA ha ritenuto necessariamente da punire in quanto offensivo: Lovren non potrà così scendere in campo nel primo match di qualificazione ad Euro 2020 della Croazia contro l'Azerbaijan.

Uno scontro che ha radici lontane, nato dopo la finale di Champions League vinta dal Real Madrid sul Liverpool: Ramos provocò l'infortunio alla spalla di Salah dopo un contrasto, dando adito alla rabbia del croato che non si è lasciato pregare prima di attaccarlo.

"Ramos compie diversi errori, molti in più di me, eppure gioca nel Real Madrid...".

Questo è soltanto l'ultimo capitolo di una vicenda che avrà ancora molto da dire: soprattutto con due protagonisti dal temperamento caldo come Lovren e Ramos.