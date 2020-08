Insigne saluta Callejon: "Mi mancheranno i tuoi tagli in area"

Lorenzo Insigne ha lasciato un messaggio molto sentito a Callejon su Instagram: "Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio".

Dopo ben sette anni trascorsi con la maglia del , José Maria Callejon ha giocatori ieri contro il la sua ultima partita in divisa azzurra. Andrà via per un nuovo capitolo della sua carriera, dopo la scadenza contrattuale.

"Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio".

Mancherà in qualche modo a tutta Napoli, ma Lorenzo Insigne, in particolare, ha emozionato tutti i tifosi con un messaggio molto sentito sul proprio profilo Instagram.

Dedica particolare soprattutto per i famosi tagli dentro l'area di rigore, che hanno contraddistinto la sua esperienza puramente calcistica al Napoli.