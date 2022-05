Insigne prima sbaglia e poi segna il rigore: goal al secondo tentativo, lacrime e gioia al 'Maradona'

Prima l'urlo strozzato in gola, poi la gioia e le lacrime tra gli appalusi dello stadio 'Maradona'. Ultima col brivido per Lorenzo Insigne davanti ai tifosi del Napoli.

Nel corso della sfida contro il Genoa, il numero 24 - che al termine della stagione lascerà il club partenopeo per trasferirsi al Toronto - si è presentato sul dischetto al 65': il suo tentativo, però, si è stampato sul palo, con Di Lorenzo ad andare in goal con il tap-in da pochi passi.

L'articolo prosegue qui sotto

Delusione per il capitano del Napoli, che voleva salutare i propri tifosi con una rete. Ma per Insigne l'amarezza dura pochi secondi. Su indicazione del VAR, l'arbitro Fabbri comanda la ripetizione del calcio di rigore.

Al secondo tentativo, Insigne non sbaglia: stesso angolo e palla sotto la traversa, con una conclusione che non lascia scampo a Sirigu.

Il numero 24 festeggia in lacrime, nell'ultima nel suo stadio. Gioia mischiata alla tristezza per un addio annunciato e che diventerà realtà tra poche settimane. Lorenzo Insigne saluta come sognava, con un goal e i tre punti davanti al suo popolo.