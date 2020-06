Certezza Insigne: Gattuso lo ha restituito al Napoli

Mugugni, dissidi, dubbi: tutto dimenticato. Lorenzo Insigne è di nuovo una delle certezze del , pronto a ripartire dopo lo stop forzato affidandosi al suo capitano, che con gli azzurri potrebbe presto firmare un patto di sangue.

I malumori legati a contratto e futuro - complice anche il cambio di agente - sembrano ormai distanti anni luce, l'attaccante di Frattamaggiore dall'arrivo di Gattuso ha ritrovato serenità e concentrazione. Ciò che gli era mancato negli ultimi mesi della gestione Ancelotti, in un rapporto partito a mille ma poi affievolito da qualche incidente di percorso (vedi rebus sul ruolo - prima seconda punta, poi esterno di centrocampo - e battibecco a ).

Il nuovo ciclo ha restituito consapevolezze sia al Napoli che a Insigne, pronto a guidare la squadra nella rincorsa all'Europa e nella supersfida col Barça con la fascia al braccio: il caos di novembre con l'ammutinamento post- l'aveva fatto entrare in rotta di collisione con l'ambiente, con l'uscita dalla crisi dei partenopei la frattura si è ricomposta. Anche grazie a goal pesanti e prestazioni di nuovo convincenti.

La scintilla il 21 gennaio, con l'acuto che ha eliminato la dalla Coppa ed è valso le semifinali: una prodezza simbolo della rinascita, davanti a un San Paolo tornato a riempirsi e cantare proprio quella notte. E' stata la svolta, perchè il capitano qualche giorno più tardi ha 'timbrato' anche la e fatto definitivamente pace coi tifosi. Crescendo di partita in partita.

Il Napoli che si appresta a scendere in campo può riprendere da dove aveva lasciato, con un Insigne nel motore desideroso di aumentare i giri del giocattolo costruito da Gattuso: il ritorno al 4-3-3 e l'iniezione di fiducia dell'ex , nella riscossa del 24, hanno rappresentato le chiavi di volta.

"Dal primo giorno in cui è arrivato mi ha subito parlato, fatto sentire importante. Quella per me è stata una cosa positiva. Con lui ho un bellissimo rapporto".