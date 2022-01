Innesto in difesa per la Sampdoria: ufficiale l'arrivo di Magnani

La Sampdoria impegnata sul mercato per rinforzare la propria rosa: nella giornata di oggi è stato annunciato un altro innesto, destinato a non essere l'ultimo della sessione.

Con un comunicato ufficiale il club blucerchiato ha reso noto l'arrivo del difensore Giangiacomo Magnani dal Verona.

L'articolo prosegue qui sotto

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’Hellas Verona F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giangiacomo Magnani (nato a Correggio, Reggio Emilia, il 4 ottobre 1995)".

Il giocatore, arrivato al Verona prima in prestito dal Sassuolo, nel settembre del 2020, poi a titolo definitivo la scorsa estate, è sceso in campo per 15 volte tra Serie A e Coppa Italia in questa stagione con la maglia gialloblù.

Per lui un breve passaggio alla Juventus, prima di trasferisi in neroverde, nel 2018: il classe '95 è già arrivato al centro sportivo blucerchiato dove ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Magnani si trasferisce alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, candidandosi sin da subito a una maglia da titolare per i prossimi impegni in campionato.