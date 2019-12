Iniesta all'Estudiantes? Veron non nega: "Ci sono chiacchiere"

Juan Sebastian Veron, presidente dell'Estudiantes, ha parlato della possibilità di portare Iniesta in Argentina: "Non posso dire ci siano trattative".

Dopo il Vissel Kobe, Andrés Iniesta potrebbe intraprendere un'altra esperienza extra europea prima di chiudere definitivamente la sua carriera. L'Estudiantes sogna infatti di riuscire a portare la leggenda ex nel campionato argentino.

Il primo a cavalcare questa suggestione è il presidente del club, nientemeno che Juan Sebastian Veron. La ‘Brujita’ ha confermato al programma ‘Como te va’ in onda su Radio Rivadavia, che ci sono state delle conversazioni con Iniesta per provare a portarlo in biancorosso.

“Non possiamo dire che ci siano trattative, ma chiacchiere sì. Cercare Iniesta è un qualcosa che la gente non dimentica, a prescindere se poi arriverà o meno”

Per convincere lo spagnolo l’Estudiantes conta su un trio di grande rilevanza: oltre al presidente Veron, nel club ci sono anche Gabi Milito, allenatore, e Javier Mascherano, giocatore, appena arrivato dall’Hebei dopo due anni in . Entrambi sono stati compagni del 35enne al Barcellona.

Lo scoglio principale è quello economico, visto che Iniesta attualmente gioca nel Vissel Kobe ed è il più pagato di sempre del campionato giapponese. Eppure il trio Veron-Mascherano-Milto proverà comunque a fare il colpaccio.