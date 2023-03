L'inglese tifoso del San Donato Tavarnelle: grazie a Football Manager

Un ragazzo inglese si è diretto fino a Montevarchi per assistere ad una partita del San Donato Tavarnelle: un amore nato su Football Manager.

Dall'Inghilterra a Montevarchi, solo per assistere ad una partita di Serie C: è quanto avvenuto lo scorso weekend, protagonista un ragazzo inglese di 28 anni di nome Jedd Cooley.

Il motivo alla base del lungo viaggio risiede in uno 'strano' amore nato su Football Manager, il noto gioco di calcio manageriale, per il San Donato Tavarnelle, un club alla sua prima stagione nel calcio professionistico e senza una radicata tradizione alle spalle.

Cooley, assieme alla fidanzata in dolce attesa, ha assistito alla partita tra i gialloblù e il Siena, terminata sull'1-1: un atto doveroso per rendere omaggio alla squadra utilizzata su Football Manager e della quale si è letteralmente innamorato.

"L’ho scelto su Football Manager - ha spiegato con queste parole riportate dal 'Corriere Fiorentino' - perché ha gli stessi colori, il giallo e il blu, della squadra del mio paese, per la quale faccio il tifo, il Dilton Marsh Wanderer".

Cooley è giunto fino al 2036 nella carriera virtuale alla guida del San Donato Tavarnelle, vincendo praticamente ogni trofeo: da tempo è in contatto con il club tramite Instagram e con diversi calciatori, seguiti sempre sui social.

Lo sforzo di fare così tanti km è stato premiato alla grande dal San Donato Tavarnelle, che gioca le gare casalinghe a Montevarchi per l'appunto: Cooley ha conosciuto staff tecnico e giocatori, ricevendo in dono la maglia di Leonardo Ubaldi, il suo attaccante preferito.

Un viaggio che non rimarrà l'unico: Cooley ha già annunciato che tornerà il prossimo anno in compagnia del figlio in arrivo. Un altro tifoso in più per il San Donato Tavarnelle.