Inglese spezza il digiuno: torna a segnare dopo 406 giorni

L'attaccante del Parma ha segnato contro il Pordenone ritrovando la gioia del goal dopo oltre un anno: non segnava da Lecce-Parma del 2 agosto 2020.

Roberto Inglese ritrova la luce. L'attaccante del Parma si è iscritto al festival del goal con il quale i ducali hanno sbancato in maniera perentoria il campo del Pordenone con un secco 4-0.

L'attaccante classe 1991 ha siglato la rete del momentaneo 3-0 dopo un'ora abbondante di gioco. Una rete buona per mettere al sicuro i tre punti di fatto mai in discussione ma, soprattutto, per tornare a vedere la tanto sospirata luce in fondo al tunnel.

L’ex centravanti del Chievo, infatti, è tornato a iscrivere il proprio nome sul tabellino marcatori di una gara ufficiale dopo oltre un anno di digiuno: per la precisione 406 giorni senza trovare la via della rete, ossia la linfa vitale di cui si nutre qualsiasi esponente di quella zona di campo.

Inglese, infatti, non segnava da Lecce-Parma del 2 agosto 2020. Da quel momento tanti guai fisici e sporadiche presenze sul campo, sino alla gioia ritrovata in casa dei neroverdi.

Uno sigillo per rilanciarsi. Un sigillo dal sapore di rinascita.