Dall'Inghilterra sono sicuri: assalto del Real Madrid a Sterling, valutazione da 216M

Secondo quanto riportato dal 'Sun', il Real Madrid vorrebbe sfruttare la squalifica dalla Champions del Manchester City per strappare Sterling.

La squalifica del dalla per i prossimi due anni è un fattore che condizionerà le prossime sessioni di calciomercato, in un modo o nell'altro. Sempre se il ricorso della squadra londinese non dovesse portare al risultato sperato.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato dal 'Sun', uno dei giocatori del Manchester City che potrebbe lasciare l'Etihad Stadium è Raheem Sterling, da tempo nel mirino del per rinforzare il proprio attacco.

Altre squadre

E l'assenza del Manchester City dalle prossime due Champions League, potrebbe finalmente convincere Sterling ad accettare la corte del Real Madrid. La valutazione del giocatore inglese ammonta a 216 milioni di euro.

Si tratta ovviamente di una valutazione iniziale, poi l'eventuale trattativa tra City e Real potrà stabilizzarsi su altre cifre. Una cosa sembra chiara: Florentino Perez è deciso ad investire parecchio su Sterling, reputato perfetto per lo stile di gioco ed il modulo di Zinedine Zidane.