Dall'Inghilterra: il Liverpool su Fabian Ruiz, pronti 80 milioni

Secondo quanto riportato dal Sunday Express, il Liverpool ha deciso di puntare su Fabian Ruiz: c’è da superare la concorrenza di molte big d’Europa.

Reduce da due stagioni nelle quali si è consacrato come un giocatore di altissimo livello con la maglia del , Fabian Ruiz potrebbe essere tra i grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato.

Il suo nome infatti, negli ultimi mesi è stato accostato a quello di alcuni tra i più importanti club europei e, secondo quanto riportato dal Sunday Express, alla già nutrita schiera di ammiratori si è unito anche il .

Jurgen Klopp avrebbe infatti individuato proprio in Fabian Ruiz il profilo ideale per rafforzare il centrocampo della sua squadra ed i Reds, pur di riuscire a battere la concorrenza di , , e , sarebbero pronti a mettere sul tavolo qualcosa come 80 milioni di euro.

Fabian Ruiz è legato al Napoli da un contratto con scadenza 2023 e, nonostante la volontà del club partenopeo di prolungare, il suo agente Ruiz Alvaro Torres, nei giorni scorsi è sembrato escludere tale opzione.