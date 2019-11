Dall'Inghilterra: Juventus, c'è l'Arsenal sulle tracce di Demiral

Una sola presenza in bianconero e tante estimatrici: voci dall'Inghilterra parlano di un interessamento dell'Arsenal per Merih Demiral.

In pre-stagione ha impressionato, poi in e in non ha trovato spazio, se non in casa con il . Merih Demiral attende la sua chance con la maglia della , mentre incassa apprezzamenti da diverse squadre.

Secondo 'The Guardian', sulle tracce del turco classe 1998 si è messo anche l'. Questa sera gli scout dei 'Gunners' saranno a Istanbul per seguire il difensore con la sua nazionale, che affronta l' e può qualificarsi all'Europeo in caso di vittoria o pareggio.

Il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto poco meno di 40 milioni di euro per aggiudicarsi Demiral, che la Juventus ha prelevato in estate dal . Nei primi 6 mesi in ha convinto, i bianconeri ci hanno puntato. Ma molto squadre lo stanno monitorando.

Su di lui è stato forte l'interesse del , che a gennaio potrebbe provare un nuovo assalto. Testimonianza del potenziale di un giocatore che la Juventus ha voluto tenersi stretta in estate.