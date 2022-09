Inghilterra-Germania dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultimo impegno in Nations League per le due nazionali rivali dell'Italia. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

• Partita: Inghilterra-Germania

• Data: lunedì 26 settembre 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky (numero 201)

• Streaming: Sky Go

Ultimo impegno di Nations League per Inghilterra e Germania. Dopo il match contro l'Italia, la nazionale dei Tre Leoni ospita i tedeschi a Wembley nella partita che chiude il percorso delle due squadre nella competizione.

Una vittoria permetterebbe ai tedeschi di vincere il girone e accedere alla final four. Nessuna ambizione, se non quella di sfigurare di fronte al proprio pubblico, per la nazionale inglese del ct Gareth Southgate.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO INGHILTERRA-GERMANIA

La sfida di Nations League tra Inghilterra e Germania si disputerà lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20:45 presso l'iconico stadio Wembley di Londra

DOVE VEDERE INGHILTERRA-GERMANIA IN TV

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Per vederlo in tv bisognerà dunque sintonizzarsi su Sky Sport Uno al numero 201 del listino canali. Condizione necessaria è avere un abbonamento attivo al canale.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire Inghilterra-Germania anche su GOAL tramite la diretta testuale del nostro sito, che vi aggiornerà dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni salienti della partita.

INGHILTERRA-GERMANIA IN DIRETTA STREAMING

Il broadcaster offre la possibilità di vedere la partita anche in streaming tramite Sky Go, l'app sviluppata per gli abbonati e disponibile sia da pc fisso sia da dispositivo mobile come smartphone, tablet e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-GERMANIA

Southgate potrebbe mandare in campo i Tre Leoni con il 4-2-3-1. Davanti Abraham agirebbe da centravanti, supportato da Mount, Grealish e Sterling sulla trequarti. Ward-Prowse e Rice potrebbero costituire il tandem della mediana. In difesa James (in vantaggio su Alexander-Arnold) e Trippier si candidano come terzini, mentre Tomori e Maguire saranno i due centrali difensali. Fra i pali agirà Ramsdale.

Il ct tedesco Flick dovrà fare a meno di Neuer, bloccato dal covid. Al suo posto giocherà Ter Stegen. Rudiger e Suele in difesa con Raum ed Henrichs. A centrocampo confermati Havertz e Gundogan insieme a Kimmich, mentre in attacco l’unico sicuro del posto pare essere Werner, a fianco del quale agiranno Havertz e Sane.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Mount, Grealish, Sterling; Abraham. Ct. Southgate.

GERMANIA (4-3-3): Ter-Stegen; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan, Hofmann; Havertz, Sane, Werner. CT. Flick