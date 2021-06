Inghilterra-Croazia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inghilterra sfida la Croazia nella 1ª giornata del Girone D di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INGHILTERRA-CROAZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inghilterra-Croazia

Inghilterra-Croazia Data: 13 giugno 2021

13 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

L'Inghilterra di Gareth Southgate, fra le Nazionali date per favorite per la vittoria finale, sfida la Croazia di Zlatko Dalic, squadra vicecampione del Mondo in carica ma data in leggero calo, nel big match della 1ª giornata del Girone D di Euro 2020.

Gli inglesi hanno vinto il Gruppo A delle qualificazioni precedendo la Repubblica Ceca, mentre i croati hanno prevalso nel Gruppo E davanti al Galles. Le due squadre si sono affrontate in una fase finale degli Europei in un'altra occasione, esattamente nella fase a gironi di Euro 2004, quando i Tre Leoni si imposero 4-2 sui Vatreni con doppietta di Rooney e reti di Scholes e Lampard (a segno Nico Kovac e Tudor per i croati).

Di recente Inghilterra e Croazia si sono sfidate anche ai Mondiali di Russia 2018, con la vittoria per 2-1 dei Kockasti, maturata ai tempi supplementari, che ha consentito loro di accedere alla finalissima contro la Francia.

Curiosamente l'Inghilterra non ha mai vinto la prima partita di un Europeo: 5 pareggi e 4 k.o. finora per i Tre Leoni, mentre i Vatreni sono imbattuti nei 5 esordi europei (un pareggio e 4 vittorie). Se si escludono i match terminati ai calci di rigore, inoltre, la Croazia ha perso appena 2 delle ultime 11 partite giocate agli Europei, entrambe per 1-0 (contro la Spagna ad Euro 2012 e contro il Portogallo ad Euro 2016).

Harry Kane, capocannoniere e Scarpa d'Oro dei Mondiali di Russia 2018 (6 goal) non ha mai segnato finora agli Europei, avendo concluso senza reti la sua precedente partecipazione nel torneo ad Euro 2016 (239 minuti giocati).

In casa croata, invece, Ivan Perisic è il giocatore che ha preso parte a più goal nei due tornei maggiori (7 reti e 4 assist). Con Iniesta e Cristiano Ronaldo è uno dei tre giocatori che ha segnato o fornito un assist in ciascuno degli ultimi 4 tornei maggiori giocatisi a partire dal 2012. In questa pagina tutte le informazioni su Inghilterra-Croazia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Inghilterra-Croazia si disputerà il pomeriggio di domenica 13 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio di Wembley, a Londra. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª fra le due Nazionali in una fase finale degli Europei, è in programma alle ore 15.00.

Il big match Inghilterra-Croazia sarà trasmesso in diretta televisiva gratuita dalla Rai su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre gli abbonati Sky potranno vedere la gara su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L'attesa sfida Inghilterra-Croazia sarà visibile anche in diretta streaming, per tutti gratuitamente sulla piattaforma della Rai, Rai Play, per gli abbonati Sky mediante Sky Go. In entrambi i casi si potrà accedere allo streaming da pc e notebook collegandosi direttamente con il sito ufficiale del servizio, da tutti i dispositivi mobili scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Una terza possibilità per seguire la gara in diretta streaming è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che permette a chi acquista il pacchetto Sport di vedere anche tutte le partite di Euro 2020.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti prodotte dalle due Nazionali.

Southgate, orfano di Alexander-Arnold, dovrebbe puntare sul consueto 4-3-3. Davanti al portiere Pickford, la difesa dei Tre Leoni vedrà probabilmente Walker e Chilwell terzini, con Stones e Mings a comporre la coppia centrale, ma occhio alle opzioni rappresentate da Coady al posto di quest'ultimo e da Shaw a sinistra. Sulla mediana Phillips potrebbe spuntarla su Bellingham nel ruolo di playmaker, con Rice e Mount (favorito su Rashford e Sancho) nel ruolo di mezzali. Nel tridente d'attacco, infine, il bomber Kane sarà il centravanti, con Foden e Sterling ad agire da esterni offensivi.

Dalic schiererà probabilmente i suoi con lo stesso modulo degli inglesi. A differenza degli avversari, però, la formazione appare quasi decisa. Nel tridente offensivo toccherà a Kramaric agire da centravanti, con Rebic e Perisic come esterni alti. Budimir, Petkovic e Orsic rappresentano valide alternative a partita in corso. In mediana Brozovic sarà il regista, e ai suoi lati nel ruolo di mezzali si disimpegneranno Modric e Vlasic, quest'ultimo favorito su Kovacic per partire dall'inizio. In difesa, davanti al portiere Livakovic, Vrsaljko e Barisis agiranno da terzini, con coppia centrale formata da Vida e Caleta-Car.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Phillips, Mount; Foden, Kane, Sterling.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Vlasic; Rebic, Kramaric, Perisic.