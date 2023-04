Ingenuità di Caceres: sbircia il monitor del VAR e viene espulso

Il difensore è stato espulso contro Houston per essersi avvicinato al monitor del VAR durante l'on field review. Poi rosso anche a Douglas Costa.

Clamorosa ingenuità di Martin Caceres nel corso del match di MLS che ha visto a confronto gli Houston Dynamo e i Los Angeles Galaxy.

Il difensore uruguaiano, al 63' e sul parziale di 1-0 in favore della franchigia di Houston, è stato espulso per doppia ammonizione dopo essersi avvicinato al monitor del VAR - dove l'arbitro stava rivedendo un'azione che ha poi portato al rigore per i padroni di casa - per sbirciare le immagini sottoposte a revisione.

Comportamento pagato a carissimo prezzo e che ha spinto il direttore di gara Alex Chilowicz ad estrarre il secondo giallo - e conseguente rosso - per l'ex calciatore della Juventus che era già stato ammonito in precedenza.

Una leggerezza imperdonabile che ha costretto il club di Los Angeles a disputare l'ultima mezz'ora di gioco in inferiorità numerica. Come detto, l'arbitro ha poi assegnato il calcio di rigore trasformato da Bassi, a sua volta autore anche del terzo goal arrivato appena otto minuti dopo.

In pieno recupero, sul 3-0, sono fioccati altri due cartellini rossi: al 94' Houston è rimasta in dieci per il rosso a Hector Herrera, proprio lui che aveva sbloccato il match, e due minuti più tardi è arrivata l'espulsione di Douglas Costa. Il punto esclamativo su una notte semplicemente da dimenticare per i Galaxy.