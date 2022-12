Ingenuità di Aboubakar dopo il goal al Brasile: si toglie la maglia da ammonito e viene espulso

L'attaccante del Camerun, già ammonito, segna al Brasile e festeggia togliendosi la maglia: espulso dal direttore di gara.

Incredibile ingenuità di Vincent Aboubakar nel finale di gara tra Camerun e Brasile.

L'attaccante dei Leoni Indomabili, infatti, ha risolto il match al 92' firmando la rete dell'1-0 che ha piegato la Seleção, ma si è fatto espellere proprio pochi secondi dopo la rete decisiva.

Il riferimento avanzato della squadra allenata da Song - ammonito all'81' - si è tolto la maglia per festeggiare il suo secondo sigillo nella rassegna qatariota.

Un eccesso di euforia pagato a carissimo prezzo: l'arbitro Ismail Elfath non ha potuto fare altro che applicare il regolamento estraendo il secondo cartellino giallo nei confronti del calciatore di proprietà dell'Al-Nassr.

Una macchia in una serata comunque positiva per il Camerun che, nonostante l'eliminazione, si è concesso il lusso di imporre la sconfitta al Brasile, una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo.