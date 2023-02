Il Bologna perde Zirkzee: lesione all'adduttore e stop di 2-3 settimane

Il classe 2001 si ferma a causa di un problema muscolare. Thiago motta si consola con il recupero di Arnautovic: si è allenato in gruppo.

Il match che vedrà il Bologna impegnato al 'Dall'Ara' contro il Monza, non vedrà Joshua Zirkzee tra i suoi protagonisti.

L'attaccante felsineo, infatti, si è infortunato procurandosi una lesione a livello dell'adduttore lungo della coscia destra e, come annunciato dal club emiliano, dovrà osservare uno stop di circa 2-3 settimane. Di seguito il comunicato ufficiale:

" A due giorni da # BFCMonza i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella a tema a campo ridotto. Marko Arnautovic è rientrato in gruppo e si è allenato con i compagni, lavoro differenziato per Nicola Sansone, terapie per Adama Soumaoro e Kevin Bonifazi.

Gli esami cui è stato sottoposto Joshua hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane".

Per l'ex attaccante del Bayern - che in questa stagione ha segnato 1 goal in 9 apparizioni ufficiali in campionato - è assai probabile un rientro a pieno regime verso l'inizio del mese di marzo.

Luce in fondo al tunnel, invece, per Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco - assente dal 4 gennaio - è tornato ad allenarsi in gruppo e - dopo aver saltato le ultime cinque partite di campionato, oltre agli ottavi di Coppa Italia - è pronto a rimettersi a disposizione del tecnico Thiago Motta.

Tuttavia, il tecnico dei rossoblù non ha ancora sciolto i dubbi sulla convocazione del classe 1989: