Infortunio Zapata: quando torna e quante partite salta

L'attaccante dell'Atalanta si è infortunato nel match del 'Picco' contro lo Spezia: ha lasciato il campo al 29' dopo lo scontro con Zoet.

L'Atalanta può tutto sommato tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni fisiche di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano si è infortunato nel corso del match che i nerazzurri hanno pareggiato sul campo dello Spezia.

INFORTUNIO ZAPATA

Il classe 1991 è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della prima frazione di gioco, a causa di un durissimo scontro con il portiere dei liguri Zoet, anch'egli costretto al cambio dopo il forte impatto.

Zapata, invece, ha provato a rimanere in campo, sfiorando addirittura il goal dopo pochi minuti con un colpo di testa smanacciato da Zovko.

Di fatto l'unico lampo del suo match, visto che al 29' l'ex Napoli, Udinese e Samp si è arreso chiedendo il cambio. Gasperini a quel punto è corso ai ripari inserendo il danese Hojlund, poi autore del primo goal bergamasco nella ripresa.

Nella giornata di giovedì, invece, Zapata si è sottoposto agli esami strumentali che comunque non evidenziato una forte contusione al ginocchio sinistro:

" Le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella mattinata odierna hanno evidenziato per Duván Zapata una forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro. Le condizioni dell’attaccante colombiano verranno monitorate giorno per giorno", si legge dal comunicato del club nerazzurro.

INFORTUNIO ZAPATA: QUANDO TORNA

Gli esami specialistici a cui si è sottoposto il centravanti della Dea hanno dato risposte comunque confortanti. La forte contusione al ginocchio rimediata contro lo Spezia non preoccupa eccessivamente in casa atalantina. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma la sensazione è che le tempistiche per il recupero saranno piuttosto brevi.

INFORTUNIO ZAPATA: QUANTE PARTITE SALTA

Duvan Zapata è logicamente in dubbio per la sfida che vedrà l'Atalanta impegnata lunedì prossimo sul campo del Bologna. Nel caso in cui non dovesse riuscire a recuperare, proverà a tornare a disposizione per la partita di domenica 15 gennaio contro la Salernitana al Gewiss Stadium.