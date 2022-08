Infortunio Zaniolo: quando torna e quante partite salta

Quando torna Zaniolo dall'infortunio? Quante partite salta? Ecco tutte le risposte dopo l'ultimo infortunio del numero 22 giallorosso.

E' durato meno di un tempo l'esordio di Nicolò Zaniolo nella stagione 2022/2023 di fronte al pubblico dell'Olimpico. Il numero 22 romanista è stato costretto a lasciare il campo in barella per un infortunio verso la fine della prima frazione nella sfida vinta dai giallorossi contro la Cremonese.

L'INFORTUNIO DI ZANIOLO

Zaniolo ha riportato una lussazione alla spalla destra, frutto di una caduta al limite dell'area di rigore per un intervento difensivo avversario mentre volava verso la porta della Cremonese.

Il calciatore ha immediatamente fatto cenno alla panchina giallorossa del fatto che sentisse dolore e in seguito all'intervento dello staff medico ha lasciato il campo in barella. Al suo posto è entrato El Shaarawy.

QUANDO TORNA ZANIOLO

Si prospettano tre settimane di stop per Zaniolo, che con tutta probabilità rientrerà poco prima della sosta per le nazionali prevista per l'ultimo fine settimana del mese di settembre.

QUANTE PARTITE SALTA ZANIOLO

Zaniolo salterà sicuramente gli incontri di campionato previsti dal calendario contro Juventus, Monza,Udinese, ed Empoli, oltre alla primea sfida di Europa League. La speranza dalle parti di Trigoria è di riaverlo a disposizione per la partita contro l'Atalanta del 18 settembre. Altrimenti lo si rivedrà dal 2 ottobre contro l'Inter a San Siro.