Infortunio per Vlahovic: salterà le gare della Serbia contro Giordania e Bulgaria

Niente Giordania e Bulgaria per Dusan Vlahovic, vittima di un infortunio nel ritiro della Serbia.

Brutte notizie per Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia: Dusan Vlahovic non potrà prendere parte ai prossimi due impegni contro Giordania (amichevole) e Bulgaria (qualificazioni per Euro 2024), in programma rispettivamente il 16 e il 20 giugno.

L'attaccante della Juventus ha rimediato un infortunio, la cui entità non è stata comunicata: l'unica certezza è che non sarà disponibile alla pari di Luka Jovic, già escluso in precedenza a causa di una frattura al naso.

Un'assenza pesante per la Serbia, soprattutto in ottica della sfida alla Bulgaria che metterà in palio tre punti importanti nella corsa alla rassegna continentale prevista in Germania il prossimo anno.

La nazionale balcanica, comunque, ha iniziato il cammino nelle qualificazioni europee per il verso giusto: battute sia Lituania che Montenegro nelle prime due uscite disputate a fine marzo.

Per Vlahovic un finale di stagione da dimenticare, chiuso con un altro forfait: già in autunno/inverno era stato costretto a saltare diverse partite, colpito da una pubalgia che non gli aveva lasciato tregua.