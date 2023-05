Spinazzola ko nella semifinale di Europa League della Roma a Leverkusen. E nel finale deve uscire per un problema fisico anche Celik.

Vedere Leonardo Spinazzola uscire per infortunio riporta sempre alla mente tristi immagini: luglio 2021, Belgio-Italia, l'esterno romanista che si rompe un ginocchio e sarà costretto a rimanere ai box per mesi e mesi. Stavolta nulla di tutto ciò, ma il guaio rimane.

Spinazzola è uscito poco dopo la mezz'ora del primo tempo di Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League. Colpa di un problema muscolare a una coscia che lo ha costretto a dare forfait.

Spinazzola si è seduto a terra, costringendo il direttore di gara a fermare il gioco e chiedendo immediatamente il cambio: è uscito dal campo sulle proprie gambe, ma con un'espressione visibilmente insofferente e infastidita sul volto.

Al posto di Spinazzola è entrato Zalewski: il giovane polacco, scalzato da Celik nelle scelte di José Mourinho, è andato così a piazzarsi sulla fascia sinistra del centrocampo a quattro della Roma, con l'ex Lille mantenuto sulla corsia opposta.

Il problema, per Mourinho e per la Roma, è che a una decina di minuti dalla fine ha dovuto lasciare il cambio anche Zeki Celik: problema forse muscolare anche per lui, sostituito da Smalling con Bove andato a fare l'esterno.

Nelle prossime ore Spinazzola - così come Celik - si sottoporrà agli esami strumentali del caso per comprendere la reale entità del guaio muscolare che lo ha colpito a Leverkusen. E per capire, soprattutto, se la sua presenza per l'eventuale finale di Europa League possa essere considerata a rischio.