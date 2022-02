Rischia di rivelarsi ancora indigesta la sosta delle nazionali per il Napoli, alle prese con l'ennesimo infortunio: nella notte italiana si è fatto male Hirving Lozano durante Messico-Panama, match di qualificazione ai Mondiali vinto dai padroni di casa grazie a un rigore trasformato da Raul Jimenez.

L'esterno d'attacco ha dovuto lasciare il campo poco dopo l'ora di gioco a causa di un infortunio alla spalla destra, rimediato in uno scontro con Michael Murillo che ha reso obbligato il cambio con Diego Lainez.

Lozano è apparso molto dolorante, tanto da dirigersi negli spogliatoi con l'ausilio della barella e in lacrime. Secondo quanto comunicato dal Napoli i primi accertamenti effettuati in ospedale hanno evidenziato una lussazione.

L'articolo prosegue qui sotto

"In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia".

Una diagnosi che, qualora fosse confermata, potrebbe escludere Lozano dalla lista dei disponibili di Luciano Spalletti per un periodo di due mesi: ciò significherebbe assenza forzata in occasione delle due sfide col Barcellona del 17 e 24 febbraio, valide per i sedicesimi di Europa League.

Nazionale sfortunata per Lozano, che la scorsa estate ebbe a che fare con un grave problema all'occhio dopo un terribile scontro col portiere di Trinidad & Tobago in Gold Cup: come da lui stesso ammesso, rischiò seriamente di perderlo e di mettere fine in modo prematuro alla sua carriera.