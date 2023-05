Skriniar, obiettivo Manchester City-Inter: si tenta il recupero per la finale

Il difensore, ai box da oltre due mesi dopo l'infortunio alla schiena, vuole tornare a disposizione per la finale col Manchester City.

Il futuro di Milan Skriniar è ormai tracciato. Il difensore slovacco, dopo sette anni all'Inter, saluterà a fine stagione dopo la naturale scadenza del suo contratto con i nerazzurri.

Ad attenderlo c'è il PSG pronto ad inserirlo tra i calciatori di riferimento del proprio pacchetto difensivo a partire dalla stagione 2023/24.

Tuttavia la sua ultima stagione in quel di Milano si sta rivelando decisamente travagliata. Nonostante un addio ormai annunciato - e che sembrava potesse concretizzarsi già lo scorso gennaio - nella prima parte di annata Skriniar ha mantenuto piena centralità all'interno del progetto di Simone Inzaghi.

Tuttavia l'infortunio patito contro il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale ha rappresentato lo switch in negativo di questi suoi ultimi mesi con la maglia dell'Inter addosso.

Il forte dolore alla schiena, manifestatosi inizialmente sotto forma di lombalgia, si è poi tramutato in un problema molto più serio che l'ha persino costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico al rachide lombare nel mese di aprile che lo costringe ai box da ormai più di due mesi.

QUANDO HA GIOCATO L'ULTIMA PARTITA SKRINIAR?

Skriniar non gioca una partita ufficiale con la maglia dell'Inter dallo scorso 16 marzo, in occasione del ritorno degli ottavi di finale contro il Porto, infortunandosi alla schiena. Da quel momento il numero 37 non è più sceso in campo.

QUANDO RIENTRA SKRINIAR DALL'INFORTUNIO?

Si pensava che la stagione di Skriniar fosse ormai definitivamente compromessa dopo l'intervento chirurgico alla schiena.

Tuttavia il classe 1995 sta lavorando per provare a mettere nel mirino la finalissima di Istanbul che vedrà l'Inter affrontare il Manchester City.

L'obiettivo dello slovacco, infatti, è quello di completare il proprio percorso di recupero in tempo utile per mettersi a disposizione di Inzaghi in vista della gara dell'Ataturk.

Molto difficile, se non impossibile, ambire ad un posto da titolare, ma comunque pronto a mettersi a disposizione nella notte più importante.

Ad attenderlo c'è un'autentica corsa contro il tempo, ma Skriniar vuole provare ad esserci in quella che, comunque vada, sarà la sua ultima notte da giocatore dell'Inter.