Incubo infortuni per il Milan: Saelemaekers finisce ko, nuovo stop per Calabria

Aumentano i problemi per Stefano Pioli: contro l'Empoli problema al ginocchio per Saelemaekers e nuova ricaduta per Calabria.

Non giungono buone notizie per il Milan alla voce infortuni. Nel corso del primo tempo del match contro l'Empoli, valevole per l'ottava giornata di Serie A, sia Alexis Saelemaekers che Davide Calabria sono stati costretti a lasciare il campo in seguito a un doppio problema muscolare che ha chiuso anzitempo la loro partita.

Al 32', infatti, l'esterno d'attacco belga - protagonista in un paio di frangenti nei quali è andato vicino al vantaggio - si è accasciato dolorante invocando l'attenzione della panchina per chiedere il cambio. Per il classe 1999 dovrebbe trattarsi di un problema al ginocchio, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore.

Pioli è corso immediatamente ai ripari inserendo Rade Krunic, ma dopo soli otto minuti il problema si è riproposto. Calabria - che aveva appena recuperato da recente risentimento - è finito nuovamente ko a causa di un problema alla coscia destra.

Morale della favola, partita finita anche per il classe 1996, uscito in barella e sostituito da Kalulu nel finale di primo tempo.

Ad una manciata di secondi dall'intervallo, imprevisto anche in casa Empoli con Grassi - in difficoltà respiratoria dopo un colpo subìto - e rimpiazzato da Marin. Nello spicchio finale della ripresa, ha alzato bandiera bianca anche Kjaer - non al meglio già da diversi minuti - e sostituito da Dest.