Infortunio Rebic: quando torna e quante partite salta

Il croato alle prese con una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Out contro Roma, a rischio per Inter e Lazio.

Non è certo un inizio anno fortunato per Ante Rebic. L'attaccante del Milan è alle prese con un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio alle 12:30 con la Salernitana.

Da valutare ulteriormente le sue condizioni, per quello che si profila essere uno stop lungo e che priverà i rossoneri di una pedina importante in attacco in vista della ripartenza della stagione dopo la pausa per i Mondiali in Qatar.

L'INFORTUNIO DI REBIC

Il croato ha riportato una lesione all'adduttore della coscia sinistra e le sue condizioni verranno valutate nuovamente a una settimana dai primi esami per stabilire quanto tempo resterà fuori.

Una grana non da poco per Stefano Pioli, già privato di Zlatan Ibrahimovic e Divoc Origi, che con Olivier Giroud reduce da un Mondiale da protagonista molto probabilmente avrebbe puntato su Rebic per la sfida di Salerno.

QUANDO TORNA REBIC

Lo stop dell'attaccante croato dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 giorni, ma non è escluso che possa avere bisogno di ulteriore tempo prima di tornare a disposizione.

QUANTE PARTITE SALTA REBIC

Il numero 12 rossonero sarà sicuramente out per le sfide contro Salernitana, Roma e Lecce in campionato, oltre alla sfida di Coppa Italia contro il Torino.

La speranza di Pioli è di riaverlo a disposizione per il derby in programma il 18 gennaio. Più verosimile però che il croato torni a regime per la partita contro la Lazio del 24 gennaio.