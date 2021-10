Infortunio per Rebic durante Milan-Verona: deve lasciare il campo

Ante Rebic ha lasciato il posto a Leão al 37' del primo tempo, senza essere andato a contrasto: possibile problema a un tallone per il croato.

Due forfait causa Covid, un doppio svantaggio e pure un infortunio quando il primo tempo non è ancora concluso. Piove sul bagnato per il Milan, che sul punteggio di 2-0 per il Verona ha perso Ante Rebic per infortunio.

Un problema apparentemente a un piede per l'attaccante croato, che al 37' della prima frazione ha chiesto e ottenuto il cambio: Pioli non ha potuto far altro che assecondare le volontà del proprio giocatore, inserendo al suo posto Rafael Leão.

Rebic, senza essere andato a contrasto con un avversario, si è fermato, si è seduto a terra e ha chiesto la sostituzione. Come ricordato da 'Sky Sport', l'ex Eintracht soffriva già di un problema a un tallone, che potrebbe dunque essersi riacutizzato.

I guai del Milan, insomma, si moltiplicano. Anche perché all'orizzonte c'è la sfida di Champions League da dentro o fuori in programma martedì sera in casa del Porto. E la presenza di Rebic, stando alle primissime sensazioni, sembra essere tutt'altro che scontata.