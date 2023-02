Infortunio per Zapata: lesione di primo grado alla coscia

Lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra per il colombiano: ennesimo stop in una stagione complicatissima.

Nuovo infortunio per Duvan Zapata. L'attaccante colombiano dell'Atalanta si è infatti infortunato in allenamento rimediando un problema di natura muscolare.

Per il colombiano si tratta di una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Da valutare, in tal senso, i tempi di recupero per il numero 91, alle prese con una stagione che definire travagliata suonerebbe quasi come un eufemismo.

Dopo il problema all'altra coscia, la sinistra, che l'ha tenuto ai box per quasi due mesi in avvio di stagione, l'ex attaccante di Sampdoria, Udinese e Napoli si era fermato nuovamente anche a gennaio alle prese con ulteriori noie fisiche al ginocchio e all'anca.

Un'annata clamorosamente tormentata che, di fatto, l'ha relegato ai margini dell'undici titolare schierato da Gian Piero Gasperini.

Un solo goal in 15 apparizioni, rappresenta la triste fotografia di uno dei momenti più complessi da quando il classe 1991 veste la maglia della Dea.

E ora, come se non bastasse, ecco un altro stop con cui fare i conti. Con la speranza che i tempi di recupero non vadano a dilatarsi eccessivamente proprio nel momento clou del campionato.