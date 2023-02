Infortunio per Neymar contro il Lille: esce in barella

L'attaccante del PSG è stato costretto ad uscire in barella al 51' della sfida contro il Lille: brutta distorsione alla caviglia dopo un contrasto.

Una giornata apparentemente molto positiva, ha riservato un finale amarissimo per Neymar.

L'attaccante del PSG, infatti, si è infortunato nel corso del match di Ligue 1 giocato al 'Parco dei Principi' contro il Lille e che i parigini hanno poi vinto 4-3 all'ultimo respiro.

Dopo aver servito l'assist dell'1-0 a Mbappé e soprattutto dopo aver griffato personalmente il raddoppio sei minuti più tardi, la partita del brasiliano si è chiusa anzitempo ad inizio ripresa.

In seguito ad un contrasto di gioco, la caviglia di Neymar si è girata in maniera del tutto innaturale, con il numero 10 che è rimasto a terra visibilmente dolorante.

Immediato l'intervento dello staff medico sul terreno di gioco per soccorre il classe 1992 che è stato costretto ad abbandonare il campo in barella al 51', minuto nel quale è stato sostituito da Ekitike.

In attesa di esami più approfonditi, c'è sicuramente preoccupazione in casa parigina per le condizioni dell'attaccante verdeoro, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco.