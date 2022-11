Infortunio per Fagioli: risentimento al piede, salta Austria-Italia

Il centrocampista di proprietà della Juve ha rimediato una contusione al piede: salta l'amichevole con l'Austria e lascia il ritiro azzurro.

Infortunio in Nazionale per Nicolò Fagioli. Il centrocampista di proprietà della Juventus ha rimediato una contusione al piede in allenamento.

Un intoppo di natura fisica che lo costringerà a saltare l'amichevole dell'Italia contro l'Austria. Il comunicato della FIGC conferma l'esclusione del classe 2001 dal prossimo test degli azzurri:

"Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolò Fagioli ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore. Quindi, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, il gruppo azzurro si riduce a venticinque calciatori".

Il centrocampista azzurro, di conseguenza, farà rientro in quel di Torino per approfondire l'entità di un problema fisico che non sembra destare eccessiva preoccupazione.

Si chiude anzitempo la prima esperienza in Nazionale maggiore per il ragazzo nativo di Piacenza dopo l'esordio nei minuti finali contro l'Albania all'Air Albania Stadium.