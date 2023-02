Infortunio per Berardi contro l'Udinese: problema all'adduttore, sostituito da Bajrami al 12'

Problema all'adduttore sinistro per il capitano del Sassuolo, costretto all'immediato forfait: al suo posto dentro Bajrami.

La partita di Domenico Berardi contro l'Udinese si è chiusa dopo appena 12 minuti.

Un problema di natura muscolare all'adduttore sinistro ha messo ko il capitano del Sassuolo, costringendolo all'immediato forfait nelle battute iniziali del match della 'Dacia Arena'.

Al suo posto, Sottil è corso immediatamente ai ripari inserendo Bajrami che è andato a collocarsi sullo scacchiere tattico proprio nella casella inizialmente occupata dal numero 10 neroverde.

Berardi è uscito dal campo visibilmente sconsolato dopo l'ennesimo stop di natura fisica che sta rallentando la sua stagione.

In tal senso, le prossime vedranno il classe 1994 sottoporsi ad esami approfonditi per chiarire l'entità del problema riscontrato in terra friulana.