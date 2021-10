Infortunio per Ounas prima di Fiorentina-Napoli: "Distrazione al retto femorale"

Adam Ounas ko alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il club azzurro: "Distrazione di primo grado al retto femorale destro".

A ridosso di Fiorentina-Napoli, cattive notizie dall'infermeria per Luciano Spalletti: Adam Ounas è andato ko e non sarà della partita al 'Franchi'.

🏥 Ounas distrazione di primo grado al retto femorale destro.



A rendere noto l'infortunio del fantasista algerino, è lo stesso club azzurro con comunicato ufficiale apparso sul proprio sito.

"Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro".

Ounas, spesso prezioso coi suoi ingressi a partita in corso o nei finali di match di questo inizio di stagione, potrebbe dover restare ai box per 20-30 giorni. In attesa di valutarne i reali tempi di recupero, darà forfait nella sfida di Firenze.