Infortunio muscolare per Romagnoli: cambio obbligato al 38' del primo tempo

Alessio Romagnoli ha sentito tirare la coscia sinistra dopo uno scatto per contrastare Hojlund: al suo posto è entrato in campo Patric.

Nel contesto di un primo tempo dominato praticamente dal primo all'ultimo minuto dall'Atalanta, la brutta notizia è anche un'altra: Alessio Romagnoli è stato costretto a lasciare il campo al 38', vittima di un infortunio muscolare che lo ha mandato ko.

Il capitano della Lazio ha apparentemente sentito tirare il flessore della coscia sinistra dopo uno scatto (vano) per tentare di contrastare Hojlund, in un'azione conclusa con un destro di poco a lato del centravanti atalantino. Forfait necessario e Sarri costretto al primo cambio, forzato, di una partita già complicatissima di suo da affrontare.

Al posto di Romagnoli è entrato un altro centrale di ruolo, ovvero Patric: lo spagnolo ex Barcellona, che in questa stagione ha perso spazio dopo l'arrivo di Casale, è andato a formare un'inedita coppia centrale proprio con l'ex veronese.

C'è attesa ora per capire l'entità dell'infortunio di Romagnoli: la speranza di Sarri e della Lazio è quella che si tratti di un problema di poco conto, specialmente tenendo in considerazione che, da giovedì prossimo, Immobile e compagni saranno impegnati anche in Conference League.