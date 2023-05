Infortunio muscolare per Hojlund: poche chance per Atalanta-Juve

L'attaccante danese ha un edema al muscolo psoas destro: difficile il recupero per domenica. In dubbio anche Lookman, mentre non ci sarà Palomino.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per l'Atalanta e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini. Il tecnico degli orobici difficilmente potrà contare su Rasmus Hojlund in vista della sfida in programma domenica alle 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo contro la Juventus, uno scontro diretto nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. Dopo il risentimento muscolare accusato nel riscaldamento della sfida del turno infrasettimanale contro lo Spezia, vinta per 3-2 dai nerazzurri, l'attaccante danese si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. I test hanno evidenziato un edema al muscolo psoas destro che dovrà essere valutato giorno per giorno. Al momento appare piuttosto difficile il recupero per la sfida di domenica con la Juve, una delle sfide cruciali di questo finale di stagione dell'Atalanta. Certamente assente anche Palomino, anche lui alle prese con un problema muscolare, mentre resta in dubbio la presenza di Ademola Lookman, che anche oggi si è allenato a parte. L'ex Leicester è alle prese con una distrazione al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare le ultime quattro gare, contro Fiorentina, Roma, Torino e Spezia.

